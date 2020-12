Ľudia v Gastre už nemajú čo stratiť. Vláda im vykopala hrob! 

Mnohé prevádzky sú ozaj vo veľmi náročnej situácii a preto sa rozhodli, že už dlhšie s otváraním čakať nemôžu. Krízou postihnutý sektor gastra je v početných prípadoch skutočne na kolenách.

Pána Harbuľáka poznám osobne a viem že sa veľmi snaží a robí ako manažér Asociácie ako aj prezident Zväzu cestovného ruchu (kde je okrem spomínanej asociácie ďalších 14 organizácií), maximum. Avšak, medzi cca 400 členmi Asociácie je veľmi málo reštaurácií, drvivá väčšina členov sú hotely, ktoré si platia členské príspevky, aby asociácia riešila ich problémy. Preto je pochopiteľné, že problémy čisto gastro sektora nebudú pre asociáciu prioritou.

Okrem nej tu počas korony vznikli rôzne iniciatívy. Priznám sa, aj ja som v máji, po tom, čo som ukončila resp. obmedzila projekt Jedlo zdravotníkom, som sa začala venovať problémom gastro prevádzok, keďže som s nimi v mojej práci v kontakte. S niekoľkými majiteľkami reštaurácií a za podpory ďalších sme poslali otvorený list štátnym orgánom a spustili petíciu GastroBiznis, kde sme žiadali uvoľňovanie obmedzení a cielenú pomoc pre gastro. Petícia stále beží, s aktuálnymi troma požiadavkami - 1) zníženie DPH, 2) dostupnosť úverov 3) priama pomoc gastro prevádzkam z financií EÚ. Prestala som sa jej ale venovať po tom, čo som si v júni uvedomila, že žiaľ nie som v pozícii, aby som ja niečo zmenila a naplno som podporovala aktivity Asociácie.

Do dnešného dňa po takmer dvoch mesiacoch pomoc cestovnému ruchu nebola ani vyhlásená, takže nie sú jasné ani všetky podmienky, pravidlá, termíny a spôsob čerpania. Prvá pomoc plus, ktorá mala byť na účtoch firiem začiatkom novembra, aby mali na októbrové výplaty, začína chodiť až teraz.. a skôr výnimočne sa stretnem s informáciou, že už niekomu peniaze prišli.

Do toho prišlo plošné testovanie a ďalšia "nádej", že sa prevádzky otvoria. Napriek zdanlivému úspechu, vysokej účasti a nízkemu percentu pozitívnych prípadov sa opäť žiadne otváranie nekonalo a ďalší postup sa ocitol "v pasci" sporu koaličných partnerov, po tom, čo si jeden z nich dovolil označiť nasledujúci návrh na komunitné testovanie v réžii najviac postihnutých sektorov za hlúposť.

Preto sa niet čo čudovať, že sa niektorí odvážnejší rozhodli, v záujme zachovania svojho, často dlhé roky budovaného živobytia, že svoje prevádzky otvoria. Každý bojuje ako môže a spôsobom aký má k dispozícii, aby prežil. Určite by bolo oveľa lepšie, ak by sa dalo s predstaviteľmi vlády a UVZSR dohodnúť na nejakých kompromisoch a otvoriť oficiálne a koordinovane.

Myslím, že viacerí sú ochotní trpieť obmedzenia ale potrebujú mať o tom jasné informácie, vykompenzované straty a najmä vedieť prečo sa vlastne musia obetovať práve oni, keď na iných miestach sú obmedzenia menej prísne. Prečo by nemohli fungovať aj reštaurácie? Kľudne s obmedzeniami, podobne ako kostoly či kiná a divadlá... 50% kapacity, prípadne 4 osoby pri stole, odporúčané rezervácie.. nápadov je veľa, ako aj v gastro prevádzkach umožniť fungovanie, ale zároveň obmedziť ho v záujme ochrany zdravia. Niečo o tom som napísala aj v mojom prvom blogu.

Reštaurácie v Košiciach sa spojili a dnes sa chystajú otvoriť, lebo im ide o prežitie. A pridávajú sa aj ďalšie reštaurácie, puby či kaviarne po celom Slovensku. Majú k tomu právnu analýzu, ktorá spochybňuje legitimitu zákazu ich podnikania a majú tiež množstvo argumentov, otázok, porovnaní, na základe čoho si to svoje otvorenie vedia obhájiť. Ja im rozumiem. Keď sa nevedia dopátrať odpovedí, nikto s nimi férovo nejedná, kompenzácie sú na rozdiel od iných krajín smiešne a ani tie smiešne neprichádzajú, nič iné im nezostáva. Zároveň ale rozumiem aj tým, ktorí sa k nim nepridajú. Je to predsa len risk a chce to veľa odvahy a nie každý je takejto nátury. Preto je v konečnom dôsledku asi aj dobré, že tých iniciatív je viac a každý sa môže sám rozhodnúť, ku ktorej sa pridá a ktorej dôveruje, ktorá mu je svojimi postupmi bližšia.

PS: Nepáči sa mi však znevažovanie iniciatívy "Bojujeme za naše gastro" na základe diskreditácie osoby zakladateľa a jeho politických a hodnotových názorov. Ak niekto nesúhlasí s argumentami iniciatívy, nech reaguje protiargumentami, nech dáva odpovede alebo otázky, ale nech nerieši len to, kto je ten a ten človek. Ja sa napríklad s Mirom nezhodujem v mnohých zásadných politických ani hodnotových názoroch. Napriek tomu, v tejto záležitosti boja za gastro na Slovensku, za ním stojím a verím, že to celé myslí úprimne a tvrdo na veciach, ktoré môžu majiteľom dotknutých prevádzok pomôcť, pracuje.

Nezhadzujme ľudí za ich názory v iných sférach, zamýšľajme sa nad obsahom a podstatou problému. Nech už o tom píše ktokoľvek. Lebo mám pocit, že sme aktuálne ako spoločnosť tak roztrieštení, že ťažko nájdeme niekoho, s kým budeme súhlasiť vo všetkom. A tiež sa asi nebudeme úplne dištancovať od svojich známych alebo príbuzných, ktorí majú na niektoré veci iný názor. V inej - dôležitej - veci si môžeme rozumieť a navzájom si pomôcť.

PS2: Veľmi pekne situáciu popísala Maťa Valachová v dnešnom zamyslení, z ktorého vyberám záver: "...Môžeme ich odsudzovať, že sú nezodpovední. Môžeme sa na nich pozerať krivo. Len si je treba uvedomiť, že pozeráme zo svojej vlastnej bubliny. Želám si, aby rozhodnutie ľudí z gastra donútilo aj nás ostatných postaviť sa. A ak aj nie, tak aspoň nehejtovať ich rozhodnutie. Vnímať ich pohnútky a skúsiť premýšľať. Lebo ak ostaneme sedieť vo vlastných bublinách, nabudúce sa môže stať, že sa ocitneme v rovnakej situácii ako oni."

Ľudia v Gastre už nemajú čo stratiť. Vláda im vykopala hrob!