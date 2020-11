Gastro bankrotuje reálne, nie teoreticky!

Nie, nie som epidemiológ, ani virológ, či profesor ošetrovateľstva. A nie, nechcem ani návrat bývalej vlády. Ale sledujem ako partner gastro prevádzok dianie okolo gastro biznisu a s koronakrízou súvisiacich opatrení a obmedzení.

A dotýka sa ma to. Jednou z mála možností, ktoré ešte môžu reštiky spraviť, aby mohli podľa platných pravidiel fungovať, sú vyhrievané terasy. Preto viacerí majitelia prevádzok zainvestovali do toho z posledných síl a snažia sa prežiť náročné obdobie ako sa len dá, keď už "rýchla" štátna pomoc a kompenzácie nechodia. A teraz sa dozvedám, že sa rokuje o tom, že tieto terasy z dôvodu epidemiologického rizika zakážu.

Pýtam sa. Našlo sa na nejakej terase ohnisko nákazy? Na základe akých dát ich teraz chcete zakázať? A mohli by sa, prosím, vždy ak sa nejaké opatrenie zavedie, odargumenovať dôvody, čísla, opodstatnenie a porovnať miera rizika ich nezavedenia s inými oblasťami rizík? Nebolo by možno efektívnejšie nejaké iné opatrenie v inej oblasti? Prečo majú všetci "pocit" že práve gastro prevádzky sú to najväčšie riziko? Možno sa dočkám odpovedí.

Áno viem, hlavný argument tých, ktorí chcú reštiky zatvorené je, že veď predsa nie je možné jesť a piť s rúškom. To je samozrejme jasné. ALE. Ste si na 100% istí, že v reštauráciách, kde sú odstupy stolov a ľudia sú blízko seba v skupinkách ľudí, ktorí sa poznajú, je väčšie riziko ako inde? Väčšinou je to rodina, kolegovia, priatelia a nie cudzí ľudia. (Pozn. Hovorím o reštauráciach kde sa sedí a konzumuje, nie o nočných kluboch a baroch.)

Ste si istí, že MHD, obchody, nákupné centrá, supermarkety či kostoly - kde sa na malom uzavretom priestore stretáva väčšie množstvo CUDZÍCH ľudí, nemôžu byť väčším rizikom? Že tam majú ľudia rúška? Ste si tým istí, že ich majú a majú ich správne nasadené?

Mňa by napríklad zaujímalo, či existuje nejaký relevantný prieskum, koľko percent návštevníkov supermarketu, obchodu, kostola, MHD atď má správne nasadené rúško. Čo ak to je polovica? Alebo tretina? Ja neviem, kľudne to môže byť aj viac, ale robil niekto taký prieskum? Automaticky sa to tu považuje za "bezpečné", lebo veď všetci musia mať rúška. Ale naozaj ich aj majú? Nie je tu riziko šírenia v skutočnosti väčšie, ako v reštauráciách?

Na základe môjho vnímania toho, ako ľudia nosia rúška sa obávam, že posudzovanie rizík v prevádzkach (napr. nákupné centrá áno, reštaurácie nie), je na základe teórie toho, ako by to malo byť, a nie na základe reality.

Navyše, v takých nákupnych centrách ľudia chodia krížom krážom a za deň sa ich tam vystrieda mnohonásobne viac ako v reštaurácii, kde sa sedí na jednom mieste. Tento faktor nie je dôležitý? Toto nie je rizikové? A nie, nechcem aby sa zatvárali obchody, MHD či kostoly. Len by bolo super sa pozerať pri zavádzaní obmedzení a uvoľňovaní, na každú prevádzku férovo a hľadať riešenia, ktoré sú efektívne a neškodia niektorým sektorom na úkor iných bez dostatočného oddôvodnenia.

A hľadať kompromisy. Takto totiž trpia zatvorené reštaurácie s vedomím boja proti vírusu a ten sa za ten čas šíri niekde inde, kde otvorené byť môže. A vidina otvorenia reštaurácií je tak stále viac vzdialená.

Mnohé reštaurácie dúfali, že po "úspešnom" celoplošnom testovaní budú môcť, tak ako bolo sľubované, otvoriť aj svoje interiéry. A namiesto toho sa im ide zakázať aj to málo, čo ešte môžu spraviť a navyše sú "v pasci" sporu ješitnosti koaličných partnerov. Tak ďakujeme. Výsledok totiž je, že gastro bankrotuje reálne, nie teoreticky!